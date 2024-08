MasterChef Celebrityse ha consolidado como uno de los programas de cocina más populares en Colombia. A lo largo de seis temporadas, ha capturado la atención de los televidentes al reunir a destacadas figuras de la televisión colombiana, todas compitiendo por el codiciado premio de 200 millones de pesos.

El jurado, compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, desempeña un papel crucial en el desarrollo del programa, evaluando cada plato presentado y tomando las difíciles decisiones sobre quién continúa en la competencia y quién debe abandonar la cocina. A lo largo de la temporada, se ha destacado cómo los participantes famosos han descubierto o potenciado habilidades culinarias que quizás estaban dormidas.

Recientemente, el programa despidió al reconocido actor y productor Víctor Mallarino. Su eliminación no solo sorprendió a los seguidores del reality, sino también a sus compañeros, quienes han formado un grupo muy unido a lo largo de la competencia. La partida de Mallarino fue especialmente emotiva, ya que cada uno de los concursantes se despidió de él, expresando palabras de cariño y admiración.

¿Con quién tuvo problemas Víctor Mallarino en Masterchef Celebrity?

Sin embargo, esta simpatía y camaradería también dieron lugar a ciertas tensiones. Mallarino reveló que durante uno de los retos en grupo experimentó dificultades con una de sus compañeras, María Fernanda Yepes. Sin dar muchos detalles, el actor mencionó que la situación fue tensa, aunque insistió en que la amistad y el compañerismo perduran más allá de cualquier malentendido.

“Durante uno de los retos, tuve una clara complicación con la compañera más adorable del mundo, Fer (María Fernanda Yepes). Fue una situación tensa y desagradable, aunque no sé por qué. Pero ahí está la amistad, y siempre habrá compañerismo”, comentó durante una entrevista con el Canal RCN, aunque no reveló más detalles del problema, dejó claro que todo esta bien entre ellos.

Tras su salida del programa, Víctor Mallarino participó en una entrevista para el canal RCN, donde le hicieron varias preguntas incómodas sobre su experiencia en "MasterChef Celebrity". Una de las preguntas fue a quién le pondría el delantal negro, a lo que él respondió en tono jocoso que se lo daría a la presentadora Claudia Bahamón, quien estuvo ausente durante dos días. “Toda persona que se ausente de la competencia tiene que regresar con delantal negro”, bromeó.

Otra pregunta fue sobre quién recibía más ayuda desde el balcón. Mallarino comentó que los concursantes en el balcón suelen ayudar a aquellos que ven más enredados con la receta. “Eso me pasó con Nina Caicedo una vez; me sentí culpable de que le pusieran el delantal negro”, recordó. Además, confesó que en algún momento pensó que Paola Rey sería eliminada en lugar de él.