La modelo habría terminado su relación por motivos externos al amor que tenía con el joven.

Uno de los detalles de la vida de la artista que más se robó la atención de los fieles seguidores en redes sociales fue la relación sentimental que sostuvo con Anwar Hadid, hermano menor de las modelos Gigi y Bella Hadid, con quien duró casi dos años. Su noviazgo inició como rumores y fue confirmada con el paso del tiempo, luego de que fueran vistos en el British Summer Time Music Festival.

Tras asistir a eventos juntos, compartir contenidos y participar de actividades públicas, los jóvenes mostraron libremente su unión. La artista británica confesó que este romance inició por iniciativa de ella, ya que fue quien lo buscó por mensajes privados de las plataformas digitales.

Sin embargo, esta unión, de la que Dua Lipa aseguró que era una de las más cómodas con las que ha estado, llegó a su fin y varios medios internacionales lo informaron. Tras vivir y pasar las cuarentenas juntos, la pareja no logró mantenerse y tomaron caminos diferentes.

De acuerdo con rumores y versiones que han salido a la luz sobre la relación de la artista, el noviazgo habría llegado a su fin por culpa de la falta de tiempo que tenían, debido a las obligaciones y compromisos en sus carreras. Todas las especulaciones nacieron en diciembre luego de que saliera a la luz que la pareja estuvo alejada durante seis semanas por los trabajos y proyectos que surgieron.

No obstante, medios como People aseguraron que este fin amoroso no estuvo relacionado con peleas, desamor o falta de sentimientos, sino por tiempo que no lograban coincidir y que les dificultaba la rutina. Por tal motivo, la separación no sería definitiva y ambos estaban luchando por arreglar la dinámica.

Por el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, por lo que queda la puerta abierta a una posible reconciliación.