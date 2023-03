Valeria, hermana de Paulina Vega, revela que tuvo problemas alimenticios

La hermosa mujer habló de su cuerpo y el problema alimenticio que enfrentó para estar delgada.

Pese a que por lo general Paulina Vega es noticia, en esta ocasión es su hermana Valeria la que está mojando prensa, pero no por su belleza o rutinas de ejercicio, sino porque habló de qué siente cuando la compararan con la exreina y de los problemas alimenticios que enfrentó hace algunos años.

Las declaraciones de Valeria Vega fueron dadas en una dinámica de preguntas y respuestas, mismas en la que ella aseguró no tener ningún problema con que las comparen, pues ambas son muy bellas. De igual manera, otro de los cuestionamientos estuvo enfocado a si en algún momento había tenido problemas alimenticios, a lo que ella contestó que sí, ya que le gustaba estar delgada, de acuerdo a lo dicho en otra entrevista.

"Hoy en día me doy cuenta que tuve problemas alimenticios (me daba miedo comer) y llegue a un punto donde me adelgace demasiado, empecé a hacer ejercicio como loca y además juraba que me tenía que adelgazar mucho más", aseguró Valeria Vega.

Posteriormente, Vega confirmó que empezó a conocer cosas que le hacían bien a su cuerpo, resultado que le fue gustando y con el que ahora se siente feliz, por lo que no desaprovechó la oportunidad de aconsejar a las internautas a comer saludable y disfrutar su vida.

"Si tuve alguna vez. Todo el mundo me decía que estaba muy flaca y nunca le presté atención, hasta que empecé a probar cosas nuevas con mi cuerpo y me fue gustando el resultado y acá me quedó, No te peses, come saludable, hay que tener un balance ¡La vida es muy corta para no disfrutarla!" indicó Valeria Vega.

Algunas fotografías de Valeria Vega hermana de Paulina: