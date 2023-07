Valeria Duque por fin se pronunció frente a la polémica con Rauw: "se está normalizando la maldad"

La modelo colombiana Valeria Duque ha sido blanco de críticas por ser la supuesta "amante" de Rauw Alejandro.

La noticia, que ha sacudido el mundo de la farándula debido a que la pareja era una de las más estables del momento, pues incluso ya estaba hablando de boda, ha ido creciendo por las distintas versiones que se han conocido de la ruptura.

Laura Sánchez, amiga de Valeria Duque, recientemente publicó un video en el que aparece ella y Valeria escuchando una canción de Rauw mientras miran el celular, lo que despertó aún más la polémica por la supuesta infidelidad.

Sin embargo, hace algunas horas, Valeria rompió el silencio y publicó en sus historias de Instagram "su verdad", en la que asegura que todo lo que han dicho de ella es falso y que es una simple víctima.

“Estuve ausente desde ayer porque creo que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas", empezó diciendo la modelo.

No obstante, afirmó que decidió habla y generar un poco de conciencia. "Nos falta evolucionar mucho como sociedad… tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", agregó.

Del mismo modo, Duque añadió que la sociedad se está dejando llevar de la estigmatización, de los prejuicios y señalamientos ignorantes, lo que genera que por desconocimiento absoluto sobre la vida real se crean versiones producto de la imaginación.

"Nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance”, apuntó.

La mujer, que además decidió poner su perfil de Instagram privado, evitando más comentaros negativos y miles de mensajes juzgándola, reiteró que todo lo que han dicho de ella es falso, por lo que quiso dejar una reflexión para sus seguidores y quienes la han tildado de "amante".

“Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas. Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente, sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas”, dijo.

Finalmente, agregó que muchas de las cosas que se ven en redes sociales son mentira, por lo que pide más conciencia a la hora de publicar y de inventar cosas.

"Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que sí me conocen de verdad y saben quién soy, son demasiados, Con ellos, con la verdad y mi consciencia tranquila, elijo quedarme", concluyó.