Valentina Lizcano y el problema que tuvo con el padre Chucho, ¿se arrepiente?

Valentina Lizcano aceptó que su actitud le ha hecho pasar algunos problemas y recordó el episodio que vivió con el padre Chucho.

Aseguró que ser mujer en el medio es difícil y que le ha costado mantenerse fiel a sí misma y a sus convicciones. Pues una de las cosas que más ha molestado a otros es su manera de expresarse sin filtros.

Hablar sin muchos adornos le ha costado algunos problemas, en diálogo con 'Lo sé todo' confesó que recuerda mucho un problema que tuvo con el famoso padre Chucho.

"Tuve un problema con el padre Chucho; tuve una actitud frente a un encuentro en los llanos, hace muchos años; en esa época yo tomaba, para la gente no es un secreto que tuve problemas con las drogas. Me molesté muchísimo y creo que tenía el derecho y el deber de hacerle el reclamo porque no me gustó una actitud que tuvo con los niños", indicó.

Sin embargo, Lizcano acepto que su reclamo lo hizo de mala manera y aceptó que ese fue su error, pero asegura que los años le han enseñado a ser un poco más prudente.

"Después de tantos años sigo sintiendo que tenía la razón, pero que no fue la manera de decir las cosas, ya hoy en día uno se mide", agregó.