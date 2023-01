Valentina Lizcano confesó que un hombre la presionó para que no tuviera su bebé

La actriz confesó que su pareja en ese momento la llevó a abortar.

Durante la entrevista, Lizcano habló sobre un aborto que la actriz habría tenido cuando tenía tan solo 19 años de edad.

“Yo quedé embarazada a los 19 años, estando en Bogotá, de un actor, no voy a decir el nombre, muchísimo mayor que yo, que me cogió de la mano y me llevó a abortar…fue lo mejor que pudo haber hecho por mí porque yo estaba chiquita, llena de miedo”, dijo la presentadora en el video, donde afirmó que fue una decisión acertada para el momento que estaba atravesando.

De igual manera, señaló que “yo siento realmente que fue decisión de él, pero agradezco que haya tomado la decisión porque no convenía para ese ser unos padres así. Una niña de 19, un tipo muchos años mayor. Tenía 37, comparado con una niña de 19 es grande. Tomó la decisión, me dijo y me acompañó, lo hicimos”, mencionó en la entrevista, donde agregó: “Fue muy traumático, muy traumático física y emocionalmente”.

“A veces duele, a veces simplemente fantaseo. He hecho mis rituales, tú sabes que tengo esa parte espiritual en mi vida, he hecho mis cosas y a veces la pienso. Hasta nombre le fantaseé, le he explicado y le he agradecido a esa alma de haberme escogido a mí para vivir esa experiencia tan fuerte las dos”, indicó.

La confesión de la actriz llevó a Eva Rey a contar, entre lágrimas, que ella también abortó por decisión propia.