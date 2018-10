Daniela Vargas, más conocida como Tuti Vargas, causó controversia en redes sociales luego de que publicara una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, en donde se expresaba de una forma muy particular sobre las relaciones amorosas.

Muchos usuarios de la plataforma relacionaron sus trinos con su exesposo Sebastián Yepes y el noviazgo que tiene con la presentadora Alejandra Tamayo.

No obstante, tras borrar los mensajes de su perfil, la influencer colombiana se convirtió en blanco de burlas y críticas por parte de miles de personas que aprovecharon la situación para generar contenidos y memes.

Fue tanto el auge que tuvo el tema en redes sociales que la joven se posicionó en tendencias y búsquedas. El público creó un hilo de publicaciones relacionadas a una lista de canciones para “superar la tusa”, inspirada en Tuti.

Sin embargo, a pesar de que Vargas no se había referido al tema, los internautas se encargaron de utilizar sus discursos de “buenas vibras” para afirmar que no aplicaba lo que predicaba. Por ello, la colombiana decidió pronunciarse a través de su cuenta de Twitter y expresar lo que provocaban estas acciones en su vida.

“Yo lo único que sé es que TODO siempre se pone en su lugar siempre, así que todo a su Karma tranquilos”, afirmó Tuti Vargas.

“Un país en donde es noticia el dolor ajeno, la burla y las críticas…wow!!! Creo que hay cosas con mayor peso que de verdad nos tienen jodidos pero eso somos, especialistas en juzgar desde la total ignorancia”, añadió la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Luego se enfocó en los actos que observó en redes sociales sobre su situación y cómo los colombianos lo plasmaron de forma burlesca.

“Amarillismo, doble moral, morbo, entre otras características por las que queremos resaltar y ser los mejores…vamos bien”, escribió en un nuevo trino la joven.

Por último, Tuti Vargas enfatizó en los nuevos proyectos que vienen y en los cambios que estos generarán en su vida.

Algunos usuarios respondieron estos tweets:

No Tuti, no es noticia el dolor ajeno. Es noticia el rencor a través de insultar pasivo – agresivamente a una persona por parte de una celebridad. Cuando lo escribiste no dolía, o eso no fue lo que demostraste. No hagas lo que no quieras que te hagan

— Paula (@PaulaMesc1) 17 de octubre de 2018