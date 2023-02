Tremendos los negocios que tiene Piter Albeiro: con esto se hace la plata de la vida

El exganador de MasterChef Celebrity no se dedica solamente a la comedia.

El comediante ha demostrado que también tiene habilidades para la escritura. Por lo cual, en el 2019 decidió lanzar su libro 'El sueño del millón de dólares'. En las 156 páginas cuenta cómo se convirtió en un exitoso empresario.

En su libro cuenta cómo ha sido su vida y aseguró que ha pasado por varios momentos duros. Expresó que se ha quebrado varias veces con sus negocios.

Su madre lo ha acompañado en este camino para seguir creciendo, por lo cual la considera como una amiga o su cómplice. A pesar de ser administrador de empresas y haber estudiado derecho, indicó que la carrera más difícil ha sido la de soñar en grande.

"Yo he fracasado muchas veces, tantas que terminé perdiéndole el miedo. Es más, creo que me hice amigo del fracaso y, al no tenerle miedo, seguiré intentando todo aquello que me proponga hasta alcanzar mis objetivos", expresó en una entrevista para Forbes.

Asimismo, Piter Albeiro aseguró que hasta el momento ha sido una persona muy feliz. Luego de intentar muchas veces y perder millones de pesos, dijo que al parecer ya encontró el negocio de sus sueños.

Ahora bien, tiene varios negocios y aquí le contamos cuáles son. Hace un par de años abrió una empresa en Estados Unidos de alquiler de vehículos, 'Super Nice Rent a Car'. También cuenta con 'Switch Doral', empresa que se dedica a la organización de fiestas. Finalmente, está el alquiler de yates en Miami.