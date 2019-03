¿Travis Scott le fue infiel a Kylie Jenner?

El clan Kardashian – Jenner pasa por uno de sus momentos más sensibles. En primer lugar, Khloé Kardashian está nuevamente en boca de todos luego de que estallara el escándalo de una supuesta nueva infidelidad por parte del padre de su hija, Tristan Thompson, con la mejor amiga de Kylie Jenner, la también ‘socialité’ Jordyn Woods.

Pero los escándalos por traiciones no terminan ahí, ahora es también Kylie Jenner quien se enfrenta a rumores de una supuesta infidelidad de su pareja, el rapero Travis Scott, con quien tiene una hija.

De acuerdo con medios internacionales como TMZ, la mediática pareja había tenido una fuerte discusión el jueves de esta semana, después de que la menor del clan, supuestamente encontrara unas pruebas de un engaño por infidelidad. Este incidente había llevado a que el artista cancelara el show que tenía preparado para esa noche en Búfalo, Estados Unidos.

Buffalo I’m so sorry I can’t perform tonight. I’m under the weather and it fucking sucks! Can’t pull up without full rage. Show rescheduled to March 10 all tix are valid. See u soon

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) February 28, 2019