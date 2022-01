Marialejandra Manotas hizo un gracioso video sobre estas escenas.

Alejandro Riaño la ha sacado del estadio en las plataformas digitales con su particular personaje Juanpis González. Este papel lo ha llevado a entrevistar a grandes celebridades, compartir con diferentes famosos y meterle sarcasmo a temas políticos que rodean al país.

Con el paso del tiempo, su show dejó de ser un canal de YouTube y se transportó a otras plataformas donde ya se convirtió en una serie de Netflix que tiene a más de uno pegado. El proyecto tiene como protagonista al particular gomelo, quien sigue cogiendo de “parche” a figuras públicas.

Esta producción dejó a la vista la actuación de Carolina Gaitán, quien le dio vida a Camila Benavidez, un personaje con quien Juanpis González desarrolla un vínculo amoroso en la trama. Este tema tomó fuerza en redes sociales e hizo que Marialejandra Manotas, esposa de Riaño, se pronunciara al respecto.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en las plataformas digitales, la creadora de contenido realizó un video en el que mencionaba el tema de las escenas románticas de Alejandro, confesando lo que percibió al ver a su pareja actuando junto a la actriz y cantante.

“Muchos de ustedes me han escrito como: ‘Mari, ¿qué piensas de las escenas con Camila?. ¿Qué pienso amor?”, dijo la colombiana, haciéndole la pregunta a su esposo, quien iba manejando el carro.

“Mírenlas, mírenlas pero muy bien”, dijo Riaño, a lo que Manotas aseguró que sabía que todo era profesionalismo puro, además de que Carolina Gaitán le caía muy bien en la vida real. “Nada, rico, chévere”, agregó Marialejandra.

“Chévere, bacano. Ah, pero eso sí no decían cuando me tocaba con hombre en teatro”, indicó el comediante, a lo que su esposa hizo un gesto gracioso. La esposa de la celebridad preguntó a sus seguidores si creían que era “tóxica” o no.