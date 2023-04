Top 5 de parejas que cantaron juntas y terminaron su romance ¿será mal augurio?

El salsero y la actriz unieron sus voces en el tema 'No me ames', sin embargo, parece que su canción se hizo realidad. Después de un buen noviazgo, la pareja se casó en el 2004 y siguieron de la mano tanto en su vida personal como profesional.

5. Shawn Mendes y Camila Cabello

Los cantantes colaboraron en el tema 'Señorita' y luego de eso parece que el romance se hizo realidad, pues no sabemos si antes de su trabajo juntos ya había corazones a su alrededor. Poco después sacaron juntos la canción ' I Know What You Did Last Summer'.

Pues Camila Cabello reveló después de un tiempo que deseaba ser más que una amiga para Shawn desde hace un tiempo. Sin embargo, en noviembre del 2021 la pareja por medio de sus redes sociales anunció que se separaba, pero que dejaban su relación en buenos términos.

Para el primer semestre de 2023 después de reaparecer juntos en público, corren los rumores de una posible reconciliación luego de dos años de haber terminado.