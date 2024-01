Tom Holland y Zendaya son dos actores famosos que han dado de qué hablar por la linda relación que tienen. Juntos se conocieron en la película de Spider-man y a partir de ahí, se han robado toda la atención al posar siempre muy enamorados. Sin embargo, en los últimos meses no se les ha visto como antes y esto ha generado toda clase de comentarios.

Los fanáticos han creado el rumor de que ya no están juntos. Además, hay un detalle que no deja de sonar en la cabeza de algunos y es que Zendaya dejó de seguir a todos en su cuenta de Instagram. Mientras que Tom Holland aún la tiene en su red social. Esto ha llamado mucho la atención y más porque si todo está bien, no deberían dejarse de seguir.

Tom Holland y Zendaya, ¿terminaron?

