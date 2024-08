Sebastián Yatra, reconocido por éxitos como "Por Perro", "Traicionera" y "Devuélveme el corazón", se ha consolidado como uno de los cantantes pop más destacados del momento, no solo por su talento, sino también por su vida personal, en particular sus relaciones amorosas.

¿Se viene nueva música de Sebastián Yatra? Actualmente, el cantante se encuentra en pleno proceso de preparación para su esperado regreso a la música, un retorno que promete ser uno de los más comentados de su carrera. Según varios medios internacionales, Yatra ya tiene lista nueva música que lanzará antes de finalizar el 2024. Este próximo sencillo estaría fuertemente inspirado en su reciente historia de amor con la cantante española Aitana, una relación que acaparó la atención mediática. Este nuevo sencillo marcará el regreso de Sebastián Yatra después de un prolongado periodo sin lanzar música en solitario ni colaboraciones. El artista, que ha pasado varios años residiendo fuera de Colombia, ha estado trabajando intensamente en este proyecto, y la expectativa entre sus fans es alta. Yatra ha expresado su agradecimiento por la paciencia y el apoyo de sus seguidores durante este tiempo, asegurando que ha dedicado todos sus esfuerzos y emociones a la creación de nuevas canciones. El regreso del cantante se vuelve aún más significativo si se considera que su última gran producción fue en 2021, con el álbum Dharma, el cual incluyó varios éxitos que lo consolidaron como uno de los artistas latinos más influyentes de la última década. Desde entonces, su vida personal, especialmente su relación con Aitana, ha sido objeto de gran interés público, lo que ahora parece ser la base de su nueva música.

¿La nueva canción de Sebastián Yatra es para Aitana? El adelanto compartido por Yatra sugiere que la nueva música estará impregnada de su experiencia personal, con un enfoque particular en su relación con Aitana. En la publicación donde se anunció el lanzamiento de este sencillo, Yatra incluyó la frase "Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví", que muchos han interpretado como una referencia directa a la fecha en que conoció a Aitana. Esta fecha coincide con la celebración de los Premios Latin Grammy en Las Vegas en 2018, donde la pareja se encontró por primera vez, según revelaron ellos mismos en entrevistas pasadas. La canción, titulada Los Domingos, parece aludir a los comienzos de su romance, un período marcado por la expectativa y la tensión, ya que en ese momento Aitana mantenía una relación con el actor español Miguel Bernardeau. La letra deja entrever que Yatra esperó pacientemente el momento adecuado para expresar sus sentimientos, un tema que promete resonar con aquellos que han seguido de cerca la vida amorosa del cantante. El simbolismo en la letra de Los Domingos no ha pasado desapercibido para los seguidores de Yatra. La frase "Las mejores cosas son las que se esperan y hace mucho tiempo que tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera" parece referirse a los primeros días de su relación con Aitana, cuando ambos aún no podían estar juntos públicamente. Además, Yatra menciona en la letra que cuando volvieron a coincidir, Aitana ya estaba soltera, lo que sugiere que su historia de amor fue, en cierta forma, predestinada. Los primeros detalles sobre este proyecto fueron revelados por el propio Yatra a través de sus redes sociales, donde compartió un breve adelanto de la nueva canción. En el video, se le puede ver cantando algunas líneas del tema, lo que de inmediato despertó el interés de sus seguidores. Muchos de ellos comenzaron a especular que la letra hacía referencia directa a su relación con Aitana, señalando que las frases cantadas por el artista parecían reflejar momentos específicos de su historia juntos.