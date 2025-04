Durante su recorrido por la India, uno de los países más densamente poblados y culturalmente diversos del mundo, el creador de contenido colombiano Daniel Giraldo, conocido en redes como El Dane, se ha propuesto desmontar algunos de los estigmas más comunes que giran en torno a este destino, especialmente en lo que respecta a su comida callejera.

Desde que comenzó su aventura por Asia, El Dane ha compartido con sus seguidores una mirada honesta y cercana a la vida cotidiana en la India, incluyendo su experiencia con el tradicional “corrientazo”, como se conoce en Colombia al menú del día popular entre trabajadores. Aunque esta comida representa para muchos una solución económica y práctica, en redes sociales circulan constantemente videos que critican sus condiciones sanitarias. Frente a eso, El Dane decidió vivirlo de primera mano.

¿Cómo fue el “corrientazo” que probó El Dane en India?

El Dane explicó en uno de sus videos que su percepción sobre la India estaba muy influenciada por los estereotipos que circulan en plataformas digitales. “Tenía una idea muy errónea de lo que era la India, como otras personas, que creen que todo está cochino y es feo, pero no es así”, afirmó.

Su versión local del almuerzo obrero estaba bien presentada y contaba con una base de arroz, acompañado por papadam —una especie de pan o galleta de legumbres—, además de siete salsas distintas, cada una con su propio recipiente. Estas salsas, llenas de sabores especiados y texturas variadas, permiten ajustar el plato al gusto del comensal.

“Las cosas no saben cómo se ven”, comentó El Dane, al destacar el contraste entre lo que algunos imaginan y la realidad del sabor en la India. Para él, la combinación de especias en cada preparación crea un equilibrio que, si bien puede ser intenso para los paladares no acostumbrados, no deja de ser exquisito.

