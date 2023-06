"La verdad yo siento que el maquillaje es una forma de expresión, de arte, una forma de comunicar lo que tu eres. Así que siento que ahí no hay límites, hay gente a la que le encanta maquillarse un resto, como gente a la que no".

Uno de los mejores consejos que dio, es que cree que entre más años se tiene, lo mejor es optar por maquillajes naturales y exaltar la belleza de esa manera.

"Yo personalmente amo los maquillajes naturales y siento que mientras más pasa el tiempo, o sea entre más años tenemos, es mejor tener menos maquillaje. Entre más natural sea, más bonita se va a ver la piel, incluso cuando si una empieza a tener arrugüitas, se ven más lindas si uno tiene menos cosas también en cima", agregó.

Explicó que los esenciales para ella son: el bloqueador, corrector, un ruborcito, un brillito y la rayita de los ojos. "Yo no me demoro nada arreglándome, lo que más me demoro es arreglándome esta melena".