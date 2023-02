Tini responde a video viral en el que supuestamente está con Clara Chía, pero ella ni la ubica

A raíz de un video viral en el que Tini se habría ido de compras con Clara Chí, la misma cantante despejó las dudas al respecto.

Aunque a la amiga de Tini en el video no se le puede apreciar la cara, quien realizó la grabación aseguró que se trataba de Chía, con quien el exjugador del Barcelona habría engañado a Shakira.

Para aclarar las dudas sobre el video viral, le preguntaron a la mismísima Tini si tenía una amistad con la nueva pareja del español. Esto fue en medio de una entrevista del programa 'Sale el sol'.

“¿Clara Chía? No… ¿Clara Chía? Clara Chía es… va, no sé. ¿Yo conozco a alguna…? [preguntó a su equipo de trabajo] No. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. ¿Quién dijo eso? No tengo ni idea”, contestó.

Las teorías que habían surgido al respecto se basan en la posibilidad de que Tini hubiese conocido a Clara Chía, porque la cantante es amiga de Rodrigo de Paul, quien puede ser amigo de Piqué y haber presentado a las dos mujeres.

Sin embargo, Tini aclaró que los internautas confundieron a Jose, quien hace parte del equipo de la artista y también son muy buenas amigas.