El caso de Jhonier Leal, acusado de asesinar a su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández, sigue causando conmoción casi tres años después del trágico suceso en una lujosa propiedad del norte de Bogotá. Recientemente, nuevos elementos han salido a la luz, entre ellos un video en el que Mauricio Leal, visiblemente afectado, parece ser obligado a culparse a sí mismo por el crimen.

Declaraciones de las tías de Mauricio Leal sobre el video

Las revelaciones recientes incluyen los testimonios de las hermanas de Marleny Hernández, quienes han compartido su dolor y consternación al ver el contenido del video. En una entrevista con el abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas, se destacó el profundo impacto que estas imágenes han tenido en la familia.

Según Montaña, las tías de los hermanos Leal, quienes inicialmente dudaban de la culpabilidad de Jhonier, cambiaron de postura tras ver el video. Una de ellas llegó a calificar a su sobrino como un "monstruo", reflejando el horror que sintieron al presenciar la grabación. “Ya no me queda la duda de que es un monstruo”, habría dicho una de las mujeres al abogado.

El video, que muestra los últimos minutos de vida de Mauricio Leal, ha sido descrito por Montaña como una prueba que evidencia la crueldad y la manipulación ejercida sobre el estilista. En las imágenes, se observa a Mauricio en un estado de extrema vulnerabilidad, posiblemente bajo los efectos de medicamentos, mientras es forzado a escribir y declarar que él mismo atentó contra su vida y la de su madre. El abogado destacó que el video expone la sevicia y la perversión de Jhonier Leal, quien se presume fue el único responsable del crimen.

Durante la entrevista, Montaña fue cuestionado sobre la posibilidad de que Jhonier no hubiera actuado solo en la ejecución de este asesinato. El abogado afirmó con certeza que no se registró la entrada ni salida de ninguna otra persona en la casa de Mauricio Leal antes o después del crimen, lo que refuerza la hipótesis de que Jhonier fue el único autor de los homicidios. "No había nada más ahí", subrayó Montaña, enfatizando que todas las pruebas apuntan a la culpabilidad de Jhonier.