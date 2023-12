Thalía se vistió como Madonna para asistir a uno de los conciertos de la 'Reina del pop'.

Thalía ha sido tendencia en los últimos días por su increíble look en el que rindió homenaje a Madonna , la cantante recreó uno de los looks de la 'Reina del pop' y se llevó cientos de elogios por el gran parecido que tuvo con la artista.

La mexicana es una de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento, pues no solo destaca por su talento para el canto sino también para la actuación. Algunos de sus sencillos más famosos son: 'Qué será de ti', 'No me enseñaste', 'Equivocada', 'Piel morena' y 'A quien le importa'.

Además, de su interpretación en el género balada, también ha incursionado en el reguetón y le ha ido muy bien, algunos de los artistas con los que ha colaborado son Maluma y Natti Natasha.

