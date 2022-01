"Tengo un cu$% divino", Sara Uribe a quienes la critican por subir unos kilitos

Lee además: ¿Del mismo modo en sentido contrario? Sara Uribe habló del "amor" que aún siente por Fredy Guarín

“A mí me encanta. Tengo un cu$% divino, por eso lo muestro. Llegué a mi peso ideal, yo siempre he sido de piernas grandes, de nalga grande. Me encantan los bracitos otra vez rellenos, que mis bubis se vean grandes, me encanta estar así”, afirmó Sara entre risas.

De igual manera, el medio le habló de Guarín y las críticas que recibe por hablar de él en redes sociales. La exprotagonista afirmó el futbolista siempre será una persona importante en su vida, dejando atrás lo del pasado y disfrutando del hijo que tienen en común.

La paisa agregó que se encuentra feliz porque regresó a la presentación y está retomando lo que tanto le gusta de su carrera.