Tekashi quería darle un collar a Yailin, ella lo rechazó y luego él la sorprendió con algo más

Tekashi sigue demostrando que cada día está más enamorado de Yailin.

En medio de la polémica de la supuesta agresión de Anuel contra Yailin, las redes estallaron. Ella mostró las evidencias que tenía guardadas, en donde dejó ver que él atentó contra ella, mientras estaba embrazada. Además, aseguró en sus historias de Instagram, que pronto iba a revelar más detalles de todo lo que pasó con el puertorriqueño.

Luego de varios días, las cosas se calmaron y hasta Anuel presentó a la que sería su nueva novia. Adicionalmente, Tekashi y Yailin siguen en tendencia por todo lo que está haciendo él, para verla feliz. Tanto así, que hasta le regaló una camioneta lujosa por su cumpleaños. Además, como si fuera poco, los dos llegaron a Puerto Rico y el americano le dio otro detalle.

Se trató de un collar que dice "Yailin". Ella ya tenía uno con su nombre, pero era pequeño. Por lo que, Tekashi quiso tener un lindo gesto con ella y darle otro más grande y que siempre lo recuerde.

Antes de que ella se diera cuenta de esto, él intenta ponerle ese collar y 'la más viral' lo rechaza. Sin embargo, él vuelve a intentar y ella se sorprende y queda muy emocionada por lo que recibió.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, luego de que él le diera otro regalo por su cumpleaños. "No es el detalle, es la atención... 🔥", "Todo lo que le pido a Dios, él se lo da a Yailin", "Y Anuel vistiendo a la nueva novia con la ropa que usaba Yailin", "quien no se enamora de un hombre así", "La debe tener de oro literal", "Me encanta esa pareja la verdad", "La hija preferida de Dios 😂", "