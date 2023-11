Ya no hay dudas que Taylor Swift está tragada de su novio Travis Kelce, hasta cambio una frase de su canción Karma para dedicársela.

Durante la canción Karma, que es la interpretación de cierre del The Eras Tour, Taylor Swift cambió la letra para cantarle, "Karma is the guy on the chiefs".

Esto ocurrió durante el segundo concierto de Taylor Swift en Buenos Aires, Argentina, en el estadio Monumental de River Plate.