Taylor Lautner no aguantó más y explotó tras ser criticado por su cambio físico

Taylor Lautner no aguantó más y expuso cómo se sentía por las críticas que recibió.

Desde muy pequeño, las jovencitas se enamoraron de él, por sus excelentes participaciones. Más de una quedó impresionada por cómo lucía y como poco a poco se iba colocando más bello.

En el 2008 se estrenó Crepúsculo y allí, fue cuando Lautner estalló a la fama y sus fans no se podían perder aquella saga que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Él interpretó a Jacob Black, un hombre que se convertía en Lobo y tenía varios enfrentamientos con los vampiros, en especial con 'Edward Cullen' (Robert Pattinson).

Ahora bien, luego de que Taylar Lautner terminara sus grabaciones con Crepúsculo, empezó a tener varios cambios físicos y lo criticaron. Algunas estaban sorprendidos por su aumento de peso. Sin embargo, esto lo tomó en broma y se supo una barriga de mentiras, para que los internautas dejaran de hablar de él.

Ahora bien, en su Instagram decidió sobre los más recientes comentarios que ha recibido. A él le decía que “envejeció como una uva pasa". Y luego procedió a expresar lo siguiente. "Si, esto fuera hace diez años, hace cinco años, tal vez incluso tres o dos años, realmente me habría molestado".

"Hubiera querido meterme en un hoyo y no salir definitivamente, no hablar con la prensa, realizar entrevistas y ponerme al frente de los ataques que me hacen", puntualizó Taylor Lautner.