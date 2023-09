Tatán Mejía reveló la razón por la que no se pone el anillo de boda, ¿problemas en el paraíso?

En sus historias de Instagram dejó todo claro y expresó que por un tatuaje no se le podía colocar. A pesar de esto, que en las discotecas siempre lo lleva y luego de esto, lo mostró para la tranquilidad de varios.

"Yo me lo pondría en este dedo, pero yo me lo tatué. Les voy a explicar, la primera razón es que, a mí, mis gustos, me parece mañé y segundo, con los guantes de la moto se me enreda, entonces me lo tatué; estoy anclado. Es mejor, para toda la vida, yo no me lo puedo quitar para ir a las discotecas, ahí está, ese es mi anillo", expresó el exparticipante de MasterChef.

Hay que destacar que, Tatán Mejía se ha destacado por ser un gran deportista. Recientemente mostró algunas piruetas que hizo con su moto y lo feliz que estaba en medio de aquel terreno. Y seguró que su pasión era aquel deporte en la moto.