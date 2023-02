Tatán, con miedo y todo, se haría la vasectomía: Maleja le sacó la cita porque no quiere más hijos

Sin embargo, el tema no se detuvo allí, pues Macarena, que estaba cerca de sus papás, le preguntaron si quería tener otro hermanito, y, sin dudarlo, dijo que si lo quería.

Sin embargo, en las historias, Tatán expresó el miedo que tenía de realizarse este procedimiento porque no se le pueda "parar" o le suceda algo.

Finalmente, la presentadora dijo, "estoy muy contenta porque ya no tendremos que correr el riesgo de tener más hijos porque yo ya me di cuenta de que no quiero ninguno más".

En medio de la pequeña discusión sobre la vasectomía, Tatán expresó que si quería tener otro hijo, pero Maleja lo interrumpió para decirle que todo nació por el hecho de que ya tenía la cita.

Posteriormente, mostró cuando iban a la cita y Tatán siguió con miedo e indicó que después del procedimiento de pronto le daba miedo montar en moto y hacer trucos. Asimismo, la presentadora compartió parte de la cita y lo que dijo la doctora.