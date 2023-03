Tania Robledo, exparticipante de Survivor, reveló cuánto ganaba por actuar en 'Padres e Hijos'

Tania Robledo le quitó la duda a más de uno y reveló cuánto ganaba.

Durante su estadía en el programa tuvo varios conflictos con Lina Real, que estaban en la misma tribu, que eran los Koi. Aunque su paso por el reality fue corto, siempre dio todo de ella para perdurar.

Lea también: La tremenda fractura de Tania Robledo en Survivor, la isla de los famosos: Tuvo severa pelea

Ahora bien, muchos recuerdan a Tania Robledo por su participación en la icónica novela 'Padres e hijos', que fue emitida y duró más de 16 años al aire. En la producción fue 'Natalia Franco', hija de Carlos Alberto y Ana María. Esta familia muy querida por los colombianos.

Ahora bien, en medio de una entrevista reveló cuánto ganó cuanto estuvo en la novela. Aseguró que fue entre 8 o 10 millones de pesos.

"Yo he hecho películas en México, yo venía de ganar un sueldo muchos años, tampoco era muy bien pago Padres e hijos. Yo tenía una casa, un carro y mantenía a los novios de turno y era generosa con los amigos. Eran como 8 o 10 millones en esa época. No era para volverse superrica pero era un dinero que en esa época era importante", aseguró.

Es decir, que el cambio de la inflación, actualmente estos 8 millones representan más de $26 millones.

Lea también: Lina Real, de Survivor, confesó que está esperando su segundo hijo: "No fue fácil ocultarlo"

Ella aseguró que estaba agradecida por todo lo que vivió durante este proyecto, que estuvo bastante tiempo en las pantallas de los colombianos. Asimismo, se refirió a las personas que reniegan del trabajo.

"Bueno o malo, algo que te dio de comer. No me salió trabajo los primeros. Tuvo mucha frustración. Yo siempre he sido hippie relajada, yo también jugué el juego y me estrellé porque no le sé a hacer otro tipo de transacciones, no se me dio. Ya eso está sanado y perdonado", puntualizó.