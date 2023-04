¿Tania abandonó la isla por mal de amores? la actriz confesó lo que ocurrió en Survivor, la isla de los famosos con Camilo Pardo 'El Mago'.

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, "Buen día Colombia", aceptó que pasa por un tiempo de celibato (abstenerse de tener relaciones sexuales) y además aclaró varias cositas de su cercanía con Camilo Pardo, "El Mago".

Indicó que varias personas le preguntaron si no se le activó el líbido en la isla, pues algunos compañeros sí pasaron por esa situación, pero ella no se sintió tan 'veraneada' en el reality.

Así mismo, contó que salir de la competencia para ella fue todo un shock, "sentí como que me fallé a mí misma. Porque en el consejo anterior me concentré en devolverle el voto que me entrega una de mis compañeras mujeres. Subconscientemente me hice la boba y era una verdad que no quería aceptar".