Taliana Vargas le dio la bienvenida a su primera hija

Esto de ser papás es maravilloso. Llegó a nuestras vidas Alicia Maria ❤️ Tenerla entre mis brazos y sentir su aroma, su ternura y su fragilidad es muy conmovedor. Ver su carita nos derrite de amor. Cuidarla cada instante es una bendición. Ella es el amor de Dios hacia nosotros en su máxima expresión. Los quiero mucho a todos y gracias gracias gracias por sus mensajes, regalos y tantos detalles. @alejoeder