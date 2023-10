Susana Cala, artista Megaland, es hermana del vocalista de famosa banda bogotana, ¿de quién se trata?

Para la sorpresa de muchos, Susana es la hermana del reconocido vocalista de Morat, Juan Pablo Isaza. Esta banda bogotana ha llamado la atención por aquellas canciones que van directo al corazón.

Recientemente lanzaron 'Someone I Used to Know' junto a James TW. Hasta el momento ha sido todo un éxito en menos de 14 horas, porque lleva 305.181 visualizaciones en YouTube. Para muchos es una sorpresa ver a esta agrupación cantando en inglés.