Sofía Vergara ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que estuviera en el programa de El Hormiguero. La actriz de 'Modern Family' no permitió que el presentador español la criticara y por eso, en tono de humor, fue desarrollando una entrevista que fue todo un éxito y más de un colombiano quedó encantado.

Ahora bien, volvió a ser tendencia porque habló recientemente en 'El País' de España y allí soltó detalles de su matrimonio con Joe Manganiello. Por lo cual, reveló la verdadera razón por la que se divorció de él luego de tantos años de matrimonio juntos.

¿Por qué Sofía Vergara se separó de Joe Manganiello?

En un principio, Sofía Vergara se refirió a la idea que no volver a ser madre, ya que ya tiene 51 años y dijo que está prepara para ser abuela, pero no volver a cargar un bebé dentro de ella.

Lee también: “Perdón ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú?” Sofía Vergara pone en su lugar a presentador Español

"Se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que. Si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos", expresó.

Y también expresó lo siguiente. "Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca".