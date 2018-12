Las mascotas son sin duda una de las mejores compañías. Los perros particularmente son de los animales más cariñosos e incondicionales que existen. Siempre están ahí sin importar si eres rico, pobre, gordo, flaco, alto o bajo. Por tal motivo, es muy común encontrar personas, especialmente celebridades que consientan a sus perros hasta el extremo de construirles una mansión solo para ellos, como es el caso de Paris Hilton, o de hacerles pomposas celebraciones de cumpleaños como ocurrió recientemente con la mascota de Manolo González, hijo de Sofía Vergara.

‘Baguette’, es el nombre de la perrita chihuahua de Manolo, considerada casi como una hija para él, y por ende, una nieta para Sofía Vergara.

Recientemente la mascota cumplió cinco años de vida por lo que la familia González Vergara le organizó una fiesta de cumpleaños, para la cual le pusieron un vestido rosa, un collar de perlas y llenaron una mesa completa de deliciosos ponqués.

Las imágenes quedaron registradas tanto en la cuenta de Instagram de la actriz, como de su hijo Manolo. “Mi abuela Sofía Vergara hace las mejores fiestas de cumpleaños”, escribió la protagonista de ‘Modern Family’ en sus redes sociales para mostrar a ‘Baguette’ mirando todos sus ponqués.

Ver esta publicación en Instagram My Grandmama’ @sofiavergara throws the best birthday partys!!! 💞💞💞💞💞💞🍾🍾🍾🍾🍾 Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 2 de Dic de 2018 a las 5:17 PST

Por su lado, Manolo González escribió, “Lo siento, no puedo salir hoy. Es el cumpleaños de mi perra”.

Aunque parece que todos disfrutaron de la fiesta de cumpleaños de la mascota, no todos estuvieron contentos. Varios seguidores de la estrella barranquillera criticaron el hecho de que realizaran una ostentosa fiesta de cumpleaños para un animal, cuando en el mundo hay millones de niños que se están muriendo de hambre.

Uno de los comentarios destacados fue el de un usuario que escribió, “muchos chicos en el mundo no tienen para comer y ponen a un perro comiéndose una torta… Qué poca vergüenza tiene la gente”.

Ante las críticas, Sofía Vergara no se quedó callada y contestó al comentario para callar de una vez por todas a todo aquel que quiera dejar una crítica negativa. “No hable sin saber… ¿Qué ha donado usted? ¿Qué ha hecho por los niños pobres? Porque yo he hecho mucho los últimos 30 años. Le hago un cumpleaños a la perra porque puedo, porque hago lo que se me da la gana con mi dinero”.

La actriz finalizó con un rotundo, “me encanta tener a mi familia y a mi hijo en casa gozando de lo que tanto he trabajado”.

Hoy en nuestra sección “Cállate sapo”: pic.twitter.com/MS4zTdJNNP — Jairo Soto Hernández (@JairoSoto) 4 de diciembre de 2018

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital