Sofía Vergara ha dado de qué hablar en los últimos días, por su belleza y la histórica respuesta que dio en 'El hormiguero', cuando el presentador la criticó por su acento en inglés cuando dijo 'Modern Family'. Sin embargo, ella no se quedó con nada guardado y lo que dijo fue aplaudido por todos sus seguidores.

"¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú?", fueron una de las frases que dijo poniendo en su sitio a Pablo Motos. A pesar de aquel inconveniente que tuvieron en la entrevista, todo se desenvolvió de la mejor manera y hasta bailaron en un momento cuando terminó.

Lee también: Sofía Vergara está en Bogotá: la vieron muy bien acompañada bailando en la calle

El primer esposo de Sofía Vergara fue José Luis González, con quien duró cerca de dos años, de 1991 a 1993. Al parecer ellos se habrían casado en el Country Club y en las fotos que se conocieron de la pareja, se pudo ver que se veían muy enamorados. Él se sostenía la champaña mientras ella lo miraba fijamente a los ojos.

Aunque no duraron mucho, fruto de aquel amor nació Manuel González-Ripoll Vergara. Él es el su único hijo, quien actualmente tiene 32 años (16 de septiembre de 1991) Nació en Barranquilla, pero ha vivido más en Estados Unidos.

Recientemente, le preguntaron en una entrevista en 'El País de España' en donde dijo ella no quiere volver a ser madre y que este habría sido el factor por el que terminó su matrimonio con Joe Manganiello.

"Se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que. Si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos", fue lo que expresó.

Lee también: Sofía Vergara habló de su gran problema con una adicción: sorprendió a muchos

Y puntualizó con lo siguiente. "Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca".