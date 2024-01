Sofía Vergara habló de su gran problema con una adicción: sorprendió a muchos

Sofía Vergara ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que estuviera con Pablo Motos en el 'El Hormiguero'. Lo que más llamó atención fue cuando él le criticó su inglés y ella, como toda una dama, le cuestionó que si él se había ganado algún premio. Más de uno quedó sorprendido, porque puso en su lugar al presentador.

A pesar de este incómodo momento que se vivió en el set, la entrevista se llevó a cabo con éxito. Sofía Vergara se mostró muy segura de sí misma y también se robó todas las miradas por lo que bella que se veía. Además, con las respuestas que dio dejó con la boca abierta a todos por lo bien que lo hizo en pleno programa.

En la entrevista, Sofía Vergara dijo que tenía una adicción y que no podía con ello. "Yo tengo un problema muy grande, me encanta el dulce. Entonces me toca controlarme, porque tengo una adicción al azúcar. Tu me pones lo que sea y no pudo parar", expresó la actriz de 'Modern Family'.

Los internautas no dudaron en reaccionar a lo que ella dije y muchos se rieron por aquellas palabras que usó. Además, varios dijeron que se habían sentido identificados y que también destacaron lo hermosa que es.

"Muy identificada 😂 amo el dulce, pero es tan dañino 😢", "Esta mujer es tan espectacular en todo lo que ella es", "Qué bonita es 😍", "Ella me representa 😁", "Pensé que era la única 😢", "Es migran problema", "Corchó al presentador con el chocolate", "No estamos de acuerdo Sofi", "❤️❤️❤️la amo 😂", dijeron algunso.