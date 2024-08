La separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello en julio del año pasado tomó por sorpresa a sus seguidores y a la prensa. Aunque el comunicado oficial mencionaba “diferencias irreconciliables”, la ambigüedad de la frase dejó mucho espacio para especulaciones y rumores. El fin de su matrimonio de siete años desató una ola de teorías sobre las verdaderas razones detrás de su ruptura.

Joe Manganiello no tardó en dar su versión de los hechos. En una entrevista con Men’s Journal, el actor desmintió la idea de que su deseo de tener hijos haya sido el factor decisivo en su separación. Manganiello explicó que, desde el inicio de su relación, había sido claro con Vergara sobre sus expectativas respecto a formar una familia. “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Durante el primer mes que estuvimos saliendo, le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’”, comentó Manganiello . Además, expresó su frustración por la forma en que los medios habían distorsionado su papel en la ruptura.

¿Cuál es la reacción de Sofía Vergara ante las declaraciones de su exmarido?

A pesar de la respuesta contundente de Manganiello, Sofía Vergara ha optado por mantener una postura reservada. En una entrevista con Variety, la actriz comentó que no está interesada en profundizar en la controversia. “Al final del día, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad”, afirmó Vergara con ironía. “He leído muchas cosas que he dicho y me he dicho: ‘¿Eh?’. ¿Qué voy a hacer, llamarlo? No sé si siquiera dijo eso”. Con estas palabras, Vergara muestra que prefiere centrarse en sus proyectos y en su vida personal, sin dejar que las discusiones públicas influyan en su nuevo comienzo.

Aunque la atención pública sobre el divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello continúa, ambos exesposos están claramente enfocados en sus futuros. La disparidad en las versiones ofrecidas por cada uno ha mantenido el interés en su historia, pero ambos parecen decididos a seguir adelante con sus vidas y carreras. En el mundo del entretenimiento, donde los romances y las rupturas a menudo capturan la imaginación del público, el final de la relación de Vergara y Manganiello sirve como un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes enfrentan desafíos personales. Mientras ambos exesposos buscan nuevos comienzos, la saga de su divorcio sigue resonando en los medios y en las conversaciones de sus seguidores.