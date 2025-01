La convivencia en ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ ha estado llena de momentos de tensión, estrategias y situaciones inesperadas. En la madrugada del 28 de enero, la modelo trans y creadora de contenido, Sofía Avendaño, protagonizó un aparatoso episodio al intentar preparar algo de comer. Lo que parecía una simple comida nocturna terminó con un microondas dañado, humo en la cocina y el susto de haber provocado un incendio.

Horas después, Sofía sintió hambre y decidió ir a la cocina. Al notar que no había nada listo en la nevera, tomó un chorizo y un pan congelado para calentarlos. Como no supo encender la estufa, optó por usar el microondas , sin imaginar que segundos después este comenzaría a sacar humo . Al abrir la puerta, notó que el pan estaba en llamas , lo que la llevó a agitar las manos y ventilar la zona para evitar que el olor del incidente despertara a sus compañeros.

¿Cómo reaccionaron sus compañeros?

A la mañana siguiente, Sofía compartió lo sucedido con Jery Sandoval y Lady Tabares mientras se arreglaban en el cuarto de belleza. Entre risas y preocupación, la modelo confesó que había sentido temor de recibir una sanción por parte de la producción, ya que la situación pudo haber sido mucho más grave. “Casi hago un incendio. Me van a regañar”, expresó Sofía al recordar el accidente.

El momento no pasó desapercibido en el 24/7 y los fanáticos del reality no tardaron en reaccionar. En redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram, los internautas compartieron clips del incidente, generando una ola de comentarios y memes.Afortunadamente, el reality no tomó medidas disciplinarias contra Sofía y el incidente quedó como una anécdota dentro del programa.