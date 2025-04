La repentina salida de Yana Karpova, también conocida como "La Rusa", del reality La Casa de los Famosos Colombia generó una ola de especulaciones entre los televidentes. Aunque se encontraba en placa de nominación, no fue eliminada por votación del público, sino que abandonó la competencia junto a su pareja, el cantante de reguetón Cris Valencia.

Desde entonces, los motivos de su partida han sido objeto de debate. Aunque en su momento, el presentador Marcelo Cezán aseguró que se trataba de una situación importante que debía resolver fuera del programa, no se dieron más detalles.

Recientemente, Yana se pronunció ante sus seguidores y dio una versión que dejó a muchos con más dudas que respuestas.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su salida del reality?

Aprovechando un encuentro con fanáticos de Melissa Gate en las afueras de Canal RCN, Karpova fue abordada con preguntas sobre su salida del programa. Sin evadir el tema, la influencer respondió con humor:

“Bueno, es una pregunta muy seria y lo voy a responder por fin”, comenzó diciendo antes de revelar la insólita razón de su salida.

Según ella, su partida se debió a compromisos pendientes:

“Es que la verdad me sacaron porque yo tenía que pagar servicios de la luz, de agua, del gas y no me iban a cortar todo, amigos, o sea, me tocó salir para hacer las transacciones. Y también me iban a dejar sin el internet. Ahí está la respuesta, mis amores, pagar recibos y más compromisos”, comentó entre risas.

Si bien sus palabras parecían en tono de broma, en redes sociales muchos seguidores del reality consideran que la verdadera razón de su salida aún no ha sido revelada.