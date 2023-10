Silvestre Dangond volvió con 'look' irreconocible: lo compararon hasta con Peso Pluma

Ahora bien, luego de confirmar que volverá a los escenarios, también impactó con un nuevo 'look', que dejó a las fans muy pensativas. Recientemente, en su Instagram, en donde tiene casi 7 millones de seguidores, publicó una fotografía desde un avión con la siguiente descripción "Volví".

A pesar de llegar más que renovado para seguir cantando esas canciones que tanto le han tocado al corazón a sus seguidores, varios de ellos lo criticaron por cómo luce en aquella captura que posteó. Tanto así, que algunos dijeron que se parecía mucho a Peso Pluma y que supuestamente usaba keratina.

"El Silvestre Peso Pluma no exisst😳", "Ese nuevo look no te queda nada bien", "Qué mala costumbre la de hablar del aspecto físico de las demás personas 😢", "Somos seres humanos y cualquiera de nosotros estamos expuestos a diferentes situaciones inesperadas en la vida", "Silve hijo, pero mejor con otro corte de cabello, ese no😢", dijeron algunos.

Como también hubo personas que defendieron al intérprete de 'Las locuras mías'. En donde afirmaron que todos somos personas y que es inevitable tener cambios en nuestro físico.