Dangond expresó a sus fans que volverá cuando se sienta preparado.

Silvestre Dangond ha sido uno de los grandes juglares que ha dejado la música vallenata, pues sus grandes éxitos lo han puesto como uno de artistas más destacados de este género que inclusive algunos lo han llegado a comparar con la grandeza que tuvo Diomedes Díaz.

En las últimas horas ha sorprendido con un anuncio inesperado, en el que después de una larga carrera musical, Silvestre Dangond anunció su retiro temporal de la música, una noticia, que, sin duda, ha entristecido a sus fanáticos.

Esta noticia se dio en medio de lo que fue su presentación en el Festival Nacional de compositores, donde el cantante que interpreta temas como “Culpa de los dos”, “Las locuras mías”, “El pasado es pasado”, entre otros, manifestó “estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: Chao, familia”.

No obstante, algo que ha tranquilizado a sus seguidores, es que este anuncio no es definitivo, ya que mencionó que va a regresar a los escenarios: “Volveré cuando sienta que debo hacerlo, volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes de la manera en la cual se lo merecen porque me lo han dado todo y todos merecen lo mejor de mí”.

Pero esto no fue lo único, ya que el espectáculo musical estuvo cargado de muchos de sus grandes canciones y aprovechó para sacar algunas bromas con su gran amigo y acordeonero, Juancho De la Espriella.

Cabe recordar que Silvestre Dangond no solo se ha caracterizado por su talento musical, sino que también los colombianos lo pueden ver en la pantalla chica haciendo su interpretación de Leandro Díaz en la novela que es transmitida en las noches por el Canal RCN.