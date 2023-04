Silvestre Dangond le dio tremendo consejo a una fan: "que no te quite el brillito de los ojos"

Precisamente, un video de un concierto de Silvestre está causando furor en los internautas debido a las palabras dichas por el artista, ya que dio tremendo consejo amoroso a una seguidora.

De acuerdo al urumitero, la mujer se veía muy feliz, por lo que le aconsejó que no buscara una pareja que actuara e hiciera lo que ella quisiera porque eso sería egoísta, más bien la motivó a que cuando encontrará el hombre de sus sueños se fijara en el cariño que este le ofrecía, siempre buscando que ni él ni nadie, le robe el brillo de sus ojos.

"Eres muy bonita y consérvate así, no pienses encontrarte un hombre a tu manera porque entonces serías egoísta, porque tú no sabes si él quiere una mujer como tú... lo que te digo es que, cuando lo consigas, lo único que te debe de importar es que te valore y te aprecie y que no te quite el brillito de los ojos que tienes" aseguró.