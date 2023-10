Silvestre Dangond habló de sus épocas de sobrepeso: se operó pero volvió a "soplarse"

Muchos recuerdan a Silvestre en sus inicios, cuando tenía unos kilitos demás. Como él quería cambiar esa imagen, se hizo una operación para poder reducirse el estómago. Sin embargo, este procedimiento no le funcionó, porque de nuevo se "sopló", tal cual dijo en la más reciente entrevista con 'DimeloKing'.

"Yo amo a ese Silvestre y hubo una metamorfosis. Extraño mucho ese gordito y yo como igual. Yo sigo comiendo lo mismo, me doy mucho más gusto. Hace muchos años me reduje el estómago, pero me volví a soplar hasta que le cogí el amor al deporte. Y hoy en día dependo mucho del deporte", expresó el intérprete de 'Las locuras mías'.

Hay que recordar que, hace un par de semanas confirmó que volvía a los escenarios, luego de que había dicho que no volvería. Sus palabras emocionaron a más de uno.

"Los extraño, no aguantó más para decirle que quiero regresar y encontrarme con ustedes. No necesito hacer un video de alta calidad."