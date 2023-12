¿Qué fue lo que le dijo Anuel AA a Feid?

Anuel AA se encuentra en el ojo del huracán tras arremeter nuevamente contra Feid y burlarse de él, pero esto no ha sido lo único por lo que ha acaparado la atención de los medios, pues recientemente también insultó a Arcángel y este le respondió, la pelea de estos últimos habría iniciado por un tema de negocios, puesto que uno de los exsocios de Anuel AA tuvo un problema con él, se trata de Frabian Eli, exmanager del cantante y cuñado de Arcángel.

Hace pocas horas, Anuel AA publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que arremetió contra el paisa, el texto dice lo siguiente: "Y que Feid no crea que me olvidé de él, ya me enteré que el bigote es falso". Tras esta publicación, el puertorriqueño recibió cientos de críticas en las que los internautas aseguran que solo busca llamar la atención, incluso algunos le respondieron y escribieron que su 'peluquín' también es falso, otros lo trataron de inmaduro y de no superar a su ex.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que Karol G fue novia de Anuel AA y tras una aparente infidelidad del cantante con Yailin la más viral, su relación terminó. Tiempo después, 'la Bichota' decidió darse una nueva oportunidad en el amor y en la actualidad su pareja es su colega y compatriota Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid.

Anuel AA tras ver que su expareja está iniciando una nueva relación sentimental, ha arremetido contra el cantante paisa en diferentes ocasiones y ha sido criticado fuertemente por estos comportamientos.