¿Sí era tan porquería como en la novela? Rigoberto Urán habla del verdadero ‘'Don Evaristo'

¿La novela de ‘Rigo’ es menos cruel que la vida real?

El ciclista paisa confesó que si bien la serie representa algunos aspectos de su complicada vida de manera precisa, suavizó aspectos significativos, especialmente en lo relacionado con la violencia. Urán señaló que episodios como el que involucró a su padre fueron aún más angustiantes en la realidad, con situaciones de masacres y torturas en Urrao, Antioquia, añadiendo una capa más oscura a su historia.

¿Un poquito menos malo?

Cuando 'El Mindo' cuestionó directamente si 'Don Evaristo' reflejaba fielmente a la persona que había afectado su vida, Rigoberto Urán reveló que si bien tenían la casa hipotecada y el personaje en la serie era despiadado, la realidad no era tan extremadamente humillante como se mostraba en la ficción. "Nos iba a quitar la casa, sí, pero no era tan despiadado como lo pintaron en la novela. Si no pagábamos, nos la quitaban", aclaró.

Estas declaraciones arrojan luz sobre la serie y la vida de Rigoberto Urán, mostrando una realidad que, aunque impactante en la televisión, aún conserva matices menos extremos en comparación con la experiencia vivida por el ciclista y su familia.