Shakira ya es “miembro ilustre” del 'muro del cacho'

En la pared aparecen las víctimas del desamor o la infidelidad.

“Decidimos incluir a Shakira por el problema que tiene con el cachón de Gerard Piqué y todo lo que pasó. Fue así que como se formó el agite y ese es el boom del momento. Ella es de Barranquilla, le gusta este relajo y decidimos incluirla”, afirmó uno de los integrantes de la organización.

La asociación fue creada en 1999, cuyo requisito más importante para hacer parte de ella, es haber sido víctima de infidelidad. Sin embargo, también es solicitada la cédula ampliada a 150, el carné del Sisbén y una carta de recomendación de un socio.

El mural está ubicado en el barrio Cruz de Mayo en el municipio de Soledad y quienes aparecen allí, no se molestan por ello; al contrario, muchas personas desean tener plasmado su nombre en dicha pared, donde hay cinco categorías de cachos.

Actualmente, hay más de 26 ‘cachones’ inscritos, cuyo número aumenta con el paso de los años.

Cada nombre esconde una historia, como lo cuenta una de las “cachonas”.

“Mi primera pareja me puso los cachos, eso fue como en el 2002, 2003. Yo soporté, soporté, pero luego me cansé y dije: Ya está bueno, ahora me toca el turno a mí. Desde allí, yo le puse los cachos a él y por eso me pusieron en la pared, porque igual mi ex me los pegó y yo también se los puse. Ahora tengo una actual pareja y él sabe lo que hice. A él no le importa eso”, contó una de las mujeres que aparece en el famoso mural, acompañando a la cantautora barranquillera.