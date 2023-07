Según Shakira, muchas personas de su entorno laboral le sugirieron no lanzar la canción o cambiar su letra, pues las indirectas al futbolista y su novia Clara Chía son muy evidentes; sin embargo, la barranquillera se negó, asegurando que aunque reconoce tiene un poder de impacto en la sociedad, no es una funcionaria pública si no un artista que transmite y se expresa a través de su música.

"No, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que realmente expresarme", dijo Shakira.

Asimismo, la colombiana indicó que no se imaginó que 'Sessions #53' con Bizarrap iba a ser una canción tan emblemática, pues para ella definir la palabra éxito es complejo y subjetivo, ya que para la artista está relacionado con "hacer lo que quieres, lo que te gusta, con la libertad de poder expresarte".