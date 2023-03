Quizás como está hay muchas situaciones más, no obstante, recientemente se conoció otra pelea que se habría llevado a cabo entre Shakira y Montserrat, esto cuando la colombiana se enteró que la mujer sabía de la relación amorosa entre Piqué y Clara Chía.

De acuerdo al medio español 'Hoy Día' de Telemundo, cuando la colombiana se enteró de que la mamá del futbolista sabía de la supuesta infidelidad, habría ido a hacerle el reclamo y en medio de la acalorada conversación, las dos mujeres se habrían ido a los golpes.

Pese a que dicha información no ha sido confirmada o desmentida, los internautas aseguran que no creen que Shakira se hubiera puesto en es papel, aunque no niegan que Monserat tiene 'cara de pocos amigos'. ¿Qué habrá pasado entre ellas?