Shakira se ha establecido como una de las artistas más prominentes a nivel global, capturando la admiración del público con éxitos como "Día de enero", "Hips Don’t Lie" y "Waka Waka". Su reciente regreso con el álbum Las mujeres ya no lloran, su primer trabajo en siete años, ha sido un acontecimiento significativo en su carrera, reafirmando su posición en la industria musical.

La esperada gira mundial de Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran", comenzará el próximo 2 de noviembre en el Acrisure Arena de Palm Desert , California. Este será el primer tour de la artista desde su "El Dorado World Tour" en 2018, marcando su regreso a los escenarios tras una larga pausa.

¿Shakira va a incluir Colombia en su gira?

Para los seguidores colombianos, hay noticias alentadoras. Aunque las fechas exactas en Latinoamérica aún no se han confirmado, se espera que la gira incluya presentaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla a lo largo de 2025. Esta información ha sido anticipada por diversas fuentes, incluyendo el sitio web Pop Insider.

Detalles de la gira

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" promete ser un espectáculo impresionante que llevará a Shakira a diversas ciudades de Estados Unidos antes de continuar su ruta por Latinoamérica y Europa. Las ciudades en Estados Unidos que recibirán la gira incluyen Phoenix, Los Ángeles, Dallas, Miami, Toronto, Nueva York y Boston, con una fecha final programada para el 15 de diciembre en el Little Caesars Arena de Detroit. Este tour no solo marca el regreso de Shakira a los escenarios, sino que también celebra el lanzamiento de su nuevo álbum homónimo.

El álbum Las Mujeres Ya No Lloran ha sido descrito por Shakira como un renacimiento personal y profesional. En una reciente entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantante explicó que la creación del álbum ha sido un proceso liberador, describiendo su estado actual como "libre" y "sin ataduras". El álbum, que es el primero en siete años, incluye éxitos como "Te Felicito", "Monotonía", "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", "TQG" y "Acróstico". Su producción refleja una mezcla de estilos y géneros, consolidando su estatus como una artista innovadora y versátil.

La expectativa por el inicio de la gira es palpable tanto entre los seguidores de Shakira como en la industria musical. Con una carrera llena de éxitos y una base de fanáticos apasionados, "Las Mujeres Ya No Lloran" se perfila como uno de los eventos más esperados del año. La gira no solo marcará el regreso de Shakira a los escenarios, sino que también permitirá a sus seguidores disfrutar de una experiencia musical única y emocionante.