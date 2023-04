Shakira volvió a lanzar pulla a Piqué con un filtro de Barbie: No se quedó con nada guardado

Shakira no perdió oportunidad y le volvió a enviarle un mensaje a Gerard Piqué.

Allí dice "This barbie is orgullosa de ser latinoamericana”. Esto se da luego de que el exfutbolista hablara sobre el lugar de destino de la barranquillera. Además, también publicó una frase con otra foto de ella, en el que dice 'This barbie is out of your league', que es español sería "esta Barbie está fuera de tu liga".

Esto muchos lo relacionan con la King league, liga deportiva en Barcelona establecida en 2022 por Piqué. Por lo cual, dicen que Shakira no se quedó callada y le escribió por todo el tema que ha sido furor en los últimos días.

Hay que destacar que la intérprete de 'Me enamoré' ya había enviado el mismo mensaje hace un par de semanas, y más de uno la apoyó. Dado que, en una entrevista, Piqué dijo que nadie sabía las cosas que recibía por parte de los seguidores de Shakira. "Tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades", expresó.

Sin embargo, dijo que no le importaba nada lo que hablaban de él, "es cero, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida".

Por medio de las redes los internautas han aplaudido la acción de la barranquillera, en donde no se ha quedado callada y le ha respondido contundentemente a Piqué.

"Estamos orgullosos", "Dale con silla", "Te amamos", "estamos siempre contigo", "Así se habla", Eres enorme", "Te amamos kinga", entre otros.