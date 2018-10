Shakira sorprendió con baile bajo la lluvia en uno de sus conciertos

Shakira continúa sumando destinos dentro de su gira ‘El Dorado World Tour’, donde recorrió gran parte de Europa y algunos países occidentales. Allí mostró su talento en los escenarios después de varios años que estuvo retirada de la industria.

No obstante, tras toparse con un público amoroso y agradecido con su trayectoria musical, la artista colombiana llegó a Latinoamérica a reencontrarse con millones de personas que han esperado ansiosos cantar uno a uno sus temas más memorables hasta el día de hoy.

Sin embargo, en su llegada a esta zona del mundo, la suerte no ha estado de su lado debido a los malos climas que la han recibido en las distintas ciudades. Por supuesto, en su llegada a República Dominicana las cosas no han mejorado y lo dejó registrado en un corto video en Twitter.

En su cuenta oficial, Shakira compartió con sus seguidores una corta grabación donde deja en evidencia el fuerte clima que atraviesa Punta Cana, donde se presentará el día 18 de octubre. En el material se puede observar una lluvia que azota la zona playera de la ciudad.

“Me desperté esta mañana pensando que me esperaba un día soleado en la República Dominicana!!!! Es ‘El Dorado World Tour’ o ‘El Mojado World Tour’”, escribió la colombiana en un trino junto al clip.

Is this "El Dorado World Tour" or "El Mojado World Tour"?

