Shakira impactó al revelar la manera en la que se enteró de que le pusieron los cachos. No fue de la mejor manera.

Shaki habló con la revista People y allí contó de aquel momento que la marcó, y por la que muchos dicen que es todo una guerrera. La mujer de 46 años dijo que ella se enteró que le fueron infiel, cuando su papá se encontraba en UCI y leyendo la prensa.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", expresó.

Actualmente, su padre tiene 91, pero la colombiana confesó que ha sido un proceso difícil y lento. Aseguró que sobrevivió al Covid-19, a dos accidentes, a una neumonía y a cinco cirugías.

Además, aseguró que la música fue como su salvavidas y que le dio "alas para volar" y que la ayudó en aquellos momentos tan complicados que pasó. Es decir, que todas las producciones que ha lanzado, han sido ese refugio que le han dado pie para seguir adelante. Se ha recargado y con el apoyo de sus hijos, ha logrado luchar para estar mejor que nunca.

Shakira también dijo que "poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido". En medio de toda la situación que ha atravesado, ha logrado poner las fichas en su sitio, para no caer y seguir dándola toda, como lo ha hecho desde un comienzo.