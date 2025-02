La cantante colombiana, Shakira, ha sido dada de alta del hospital en Lima, Perú, después de ser hospitalizada. Según informaron medios locales de ese país, le autorizaron salida en la madrugada de este lunes 17 de febrero. Y, el regreso de la artista, se registró por sus mismos fans, quienes notaron la llegada de dos camionetas negras al hotel Belmond Miraflores Park, en el que se encuentra hospedada y donde permanecerá en recuperación durante las próximas 24 horas.

Recordemos que, la cantante colombiana fue hospitalizada en la noche del 15 de febrero después de sufrir un cuadro abdominal, el cual la obligó a cancelar su concierto en el Estadio Nacional de Lima. La artista, inmediatamente, se disculpó con sus fans por la cancelación del concierto y agradeció el cariño y la comprensión que recibió de los peruanos por este percance de salud.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por u cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, indicó la artista en un comunicado que subió en su cuenta oficial de Instagram.

Lea también:Shakira recibe el apoyo de su 'manada' en el hospital; prometen ir a su concierto sea cuando sea

Según señaló la barranquillera en el comunicado, su plan es realizar el show que canceló en Lima, en cuanto le sea posible. De momento, no se ha confirmado por parte de su equipo la nueva fecha de este concierto, pero lo cierto es que se dará muy pronto porque el cronograma de su gira indica que su próxima parada será Colombia, su país natal.

Más noticas: Shakira mueve la fecha de su concierto en Medellín: ahora será un lunes

La cantante colombiana se presentará en varias ciudades de su país, en total dará cinco conciertos: dos en Barranquilla (20 y 21 de febrero), uno en Medellín (24 de febrero) y dos en Bogotá (26 y 27 de febrero).