Shakira se habría negado a volver con Piqué: el futbolista supuestamente le cangrejeó

La revelación de Jordi Martín tiene al mundo sorprendido.

De esta noticia, que fue confirmada en junio del año pasado, se han conocido diversos detalles impactantes, pues nadie creía que la relación, de más de 10 años y dos hijos, estuviera tan mal como se ha pintado últimamente.

Aunque en un principio se conoció que la ruptura habría sido el pasado 4 de junio de 2022, se han conocido rumores de otra fecha mucho antes. Incluso, el paparazzi Jordi Martín, quien ha filtrado varias cosas de esta separación, se encargó de filtrar nuevos detalles del divorcio de la colombiana y el español y lo que hubo detrás de este.

Según el periodista, la separación data en mayo de 2022, es decir, dos meses antes de lo que se tenía en conocimiento. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de estas declaraciones no es la fecha, es que, de acuerdo a lo relatado por Martín, un mes después de la ruptura, el deportista Piqué habría vuelto arrepentido a buscar intentar arreglar la relación que sostenía Shakira, la madre de sus dos hijos.

No obstante, la barranquillera no habría aceptado a Piqué ni “intentar de nuevo la relación”.

El paparazzi argumentó que una de las frases más reconocida de la tiradera de la cantante hacia el exjugador de fútbol, estaría relacionada con este episodio en el que Piqué habría regresado con 'el rabo entre las patas', como se dice coloquialmente. "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques“.